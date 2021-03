Gli utenti di WhatsApp si attendono una serie di importanti novità per la piattaforma di messaggistica istantanea nel corso dei prossimi mesi. Laddove dovessero essere confermate le indiscrezioni degli scorsi mesi, gli sviluppatori di WhatsApp dovrebbero introdurre nel sistema la rivoluzionaria estensione per i pagamenti online. L’aggiornamento è attualmente in fase di valutazione da parte degli esperti.

WhatsApp Pay, guadagnare soldi con la nuova funzione della chat

Dallo scorso anno si inseguono le indiscrezioni che parlano di un lancio del servizio WhatsApp Pay. In alcuni paesi, il tool che garantisce i pagamenti online attraverso la chat è già in sperimentazione. WhatsApp sta lavorando a questo progetto in Brasile ed in altre nazioni del Sud America.

La chat pensa ad una sorta di modello PayPal. In linea con i principali punti di forza di PayPal, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di associare al proprio profilo un metodo di pagamento virtuale (carta di credito o conto corrente). Grazie a tale associazione sarà possibile inviare e ricevere piccole somme di denaro attraverso la chat.

La funzione per i pagamenti riguarda allo stesso tempo movimenti effettuati tra singoli utenti (gli scambi di credito tra contatti della rubrica) o anche movimenti tra acquirenti e professionisti del commercio. WhatsApp punta, infatti, a diventare una una sorta di negozio virtuale per gli acquisti online. In questo modo, i professionisti attualmente iscritti alla piattaforma Business potranno mettere in vetrina i loro prodotti e guadagnare soldi attraverso la chat.

Ovviamente gli sviluppatori sono molto attenti al capitolo sicurezza. Tutti i pagamenti e le attività saranno protette con la tecnologia della crittografia end-to-end.