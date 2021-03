Il Tasso Zero torna in alcuni punti vendita Trony dislocati sul territorio italiano, in particolar modo nei negozi di Sicilia e Calabria, portando con sé anche occasioni da non perdere di vista nell’ottica di risparmiare il più possibile su ogni singolo ordine effettuato.

Il volantino Trony, come indicato poco sopra, risulta essere limitato a specifici punti vendita, la validità è fissata fino al 21 marzo ma non sarà possibile acquistare altrove o sul sito ufficiale (naturalmente agli stessi prezzi di vendita). ll fulcro centrale della campagna è rappresentato dal Tasso Zero, i clienti potranno richiedere la rateizzazione del pagamento, con il superamento dei 299 euro di spesa, e previa approvazione da parte della finanziaria.

Trony: questi sono gli sconti attivi nel momento

Gli smartphone in promozione da Trony sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro, qui possiamo infatti scoprire Oppo A15 a 129 euro, Oppo Reno 4 Pro a 629 euro, Oppo Reno 4 a 449 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Wiko Y50 a 59 euro, Wiko Y81 a 99 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A31 a 229 euro, Galaxy A12 a 199 euro, Galaxy A71 a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi 9T a 199 euro, Motorola Moto G10 a 189 euro, Motorola G9 Play a 159 euro, LG K52 a 179 euro, LG K22 a 109 euro e simili.

Maggiori dettagli in merito all’ottimo volantino Trony reso disponibile nel periodo corrente, sono disponibili direttamente nelle pagine che abbiamo elencato per voi nel nostro articolo.