Il volantino Comet riparte da dove si era fermato a Febbraio, proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale grandiosa con tantissimi sconti speciali e prezzi sempre più bassi, applicati sia su prodotti legati alla telefonia mobile, che alla tecnologia generale.

Il risparmio è garantito prima di tutto in negozio, senza distinzioni o limitazioni particolari riguardanti la regione di appartenenza, per estendersi poi verso il sito ufficiale aziendale, ove ognuno di noi vi potrà accedere senza alcuna difficoltà. Per favorire gli acquisti, Comet ha pensato di offrire spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, senza limitazioni in relazione alla tipologia di prodotti acquistati.

Comet: le occasioni del volantino sono inarrivabili

Come al solito, il rivenditore ha cercato di accontentare tutti gli utenti, sia coloro che vogliono acquistare uno smartphone con sistema operativo iOS, sia gli amanti di Android.

Nel primo caso è stato scontato l’Apple iPhone 12 di ultima generazione, appena lanciato sul mercato italiano, viene venduto ad un prezzo leggermente inferiore rispetto al listino, in particolare sono necessari 849 euro per la versione con 64GB di memoria interna.

L’alternativa Android, invece, è rappresentata dallo Xiaomi Mi 10T Pro, lo smartphone dalle grandi prestazioni al giusto prezzo, oggi disponibile a 549 euro. Le occasioni del volantino Comet chiaramente non si limitano ai soli dispositivi elencati nell’articolo, per conoscere da vicino la campagna dovete comunque collegarvi il prima possibile a questo link.