A quanto pare il noto attore protagonista della celebre serie TV Breaking Bad non ha intenzione di appendere i propri personaggi al chiodo, è infatti in arrivo in TV su Sky Atlantic la nuova serie TV con Bryan Cranston, titolo The Honor, una contenuto dall’alta intensità e che vedrà predominare colpi di scena, decisioni difficili, inganni, ansia e bugie.

Creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Night Of), si tratta di una miniserie offerta da Showtime che rioffre, in un ruolo da protagonista, il celebre attore Bryan Cranston, già interprete di Walter White, la cui prestazione, che ha riscosso un grande successo già negli Stati Uniti, gli è valsa la candidatura al titolo di miglior attore di una miniserie ai Golden Globe 2021.

La serie

Quella che abbiamo tra le mani sostanzialmente è una serie thriller con un elevato tasso di intensità, “forte” per così dire, che vedere Cranston vestire il ruolo di un giudice di New Orleans, Michael Desiato, al bivio, costretto a scegliere tra la sua integrità morale e la vita di suo figlio, con la propria coscienza ovviamente messa a dura prova.

La miniserie di casa Showtime è attualmente trasmessa su Sky Atlantic a due episodi alla volta, essa continuerà fino al 24 Marzo, è disponibile anche in streaming on-demand e sulla piattaforma proprietaria Sky Now TV.

Se quindi state cercando qualcosa di breve ma intenso, The Honor è ciò che fa per voi, un vero concentrato di adrenalina che, accostato ad un’interpretazione magistrale di Cranston, coinvolgerebbe davvero chiunque.