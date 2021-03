Il portale Sensor Tower ha evidenziato che Telegram è l’app più scaricata a gennaio. Ha addirittura superato Whatsapp, diventando la preferita di chi possiede uno smartphone Android o un iPhone. Tuttavia, alcuni desiderano rimanere anonimi e di conseguenza desiderano nascondersi da Telegram. Sai come attivare la modalità ninja? Bene qui ti insegneremo.

Se vuoi che nessuno dei tuoi amici ti trovi nell’app o che sappia che ti sei iscritto all’applicazione di messaggistica, dovrai eseguire una serie di passaggi abbastanza semplici. Soprattutto, non è necessario scaricare un’altra app di terze parti. Al contrario, tutto è nello stesso Telegram.

COME IMPEDIRE AI TUOI AMICI DI SAPERE CHE HAI TELEGRAM

Molte volte quando qualcuno si unisce a Telegram, tutti i tuoi contatti ricevono una notifica che ti sei iscritto. Bene, ora puoi evitare che passi inosservato.

La prima cosa che dovresti fare è accedere a Telegram. Lì devi premere le tre righe per andare alle Impostazioni dell’applicazione. Vai a “Privacy e sicurezza”. Lì vedrai la sezione “Chi può vedere il tuo numero”, seleziona “Nessuno”.

In questo modo puoi nasconderti in Telegram in modo semplice e veloce. Nella sezione “Chi può trovarti per numero”, devi selezionare “I miei contatti”. In questo modo nessuno dei tuoi amici saprà che sei su Telegram. Non dimenticare di desincronizzare anche i tuoi contatti di Telegram.

Ricorda che puoi sapere se i tuoi amici sono su Telegram cercando nelle tue chat in modo da poter scegliere manualmente con chi vuoi parlare.

Continua a leggere e seguire Tecnoandroid per restare aggiornato su tutte le novità.