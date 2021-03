L’ultima stagione di Peaky Blinders è in arrivo, con le riprese attualmente in corso e guidate dalla star della serie Cillian Murphy, insieme ad un antagonista di ritorno.

Tutte le novità sulla serie Netflix

Sam Claflin ritorna nei panni di Oswald Mosley nella sesta stagione di Peaky Blinders, in cui interpreta il politico della vita reale che è salito alla ribalta negli anni 20 e che alla fine ha fondato un partito estremista, l’Unione britannica dei fascisti.

Oswald si è rivelato un formidabile avversario per Tommy Shelby, il cui tentativo di assassinare il politico è andato male nella quinta stagione. La rappresaglia di Claflin per il ruolo è stata confermata dall’account Twitter ufficiale di Peaky Blinders nel febbraio 2021.

Per coloro che già piangono la fine dello spettacolo, non preoccupatevi: il creatore Steven Knight ha anticipato un potenziale adattamento cinematografico più avanti. “Mentre la serie TV volge al termine”, ha detto, “la storia continuerà in un’altra forma”.

Come molti programmi TV, il programma delle riprese di Peaky Blinders è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus, ma un post su Instagram che mostrava Cillian Murphy con i capelli e il trucco ha rivelato che le riprese erano in corso all’inizio del 2021.

La quinta stagione di Peaky Blinders si è conclusa con un enorme cliffhanger – con la ricomparsa spettrale di un personaggio molto amato che è stato ucciso in una stagione precedente, e il destino del gangster Tommy Shelby (Murphy) è rimasto in bilico.

Il dramma poliziesco in costume si è rivelato un successo internazionale per la BBC, con il suo cast stellare e le sue trame avvincenti che hanno ottenuto il plauso della critica e della pubblicità su entrambe le sponde dell’Atlantico e oltre.

Quindi non dovrebbe sorprendere che le speranze siano alte per il sesto episodio delle avventure criminali della famiglia Shelby – e i fan della serie sono stati disperati per scoprire cosa è successo a Tommy dopo che la quinta stagione ha lasciato gli spettatori incerti sul fatto che lo avesse fatto o meno. sopravvissuto.

Nel frattempo, tuttavia, dovremo solo aspettare che la famiglia criminale Shelby torni per le strade acciottolate di Birmingham. Mentre i dettagli della trama per la sesta stagione sono stati principalmente tenuti nascosti, le cinque serie precedenti del dramma poliziesco d’epoca hanno visto gli Shelby estendere la loro organizzazione criminale in tutto il paese, la morte di vari membri del gruppo e l’ascesa del leader fascista Oswald Moseley (Claflin).

E la prima moglie di Tommy, Grace, potrebbe fare un’altra apparizione dall’oltretomba, dopo che Annabelle Wallis ha scherzato sul fatto che il personaggio “ha degli affari in sospeso”.