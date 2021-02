Your Honor: Bryan Cranston torna su Sky con una serie legal thriller/classica

Il 24 febbraio, Bryan Cranston ha deciso di tornare sulle piattaforme streaming con una grande novità. L’attore di Breaking Bad, è su Sky Atlantic ogni mercoledì alle 21.15 e in streaming su Now TV con “Your Honor”. Questa si prolungherà per dieci episodi e non vi darà modo di fiatare. Scopriamo insieme la trama ufficiale e non solo.

Your Honor: la trama ufficiale della nuova serie tv

Michael Desiato (Cranston) è un giudice di New Orleans che ha perso la moglie da un anno. Egli vive con il figlio Adam (Hunter Doohan), il quale durante l’anniversario della morte della mamma, si dirige nel luogo in cui l’ha persa: trattasi di una zona malfamata in cui si aggira un gruppo di malviventi. Egli spaventato, fugge in preda ad un attacco d’asma, uccidendo un ragazzo in moto. Adam vuole costituirsi ma il padre lo ferma: il defunto altro non è che Rocco Baxter, erede del boss della mafia locale Jimmy. Desiato decide così di abdicare ai suoi principi per salvare il figlio aiutandolo anche a far scomparire l’auto guidata il giorno dell’incidente. Il segreto tra i due inizierà a complicare le vite di entrambi…