OPPO ha finalmente confermato che svelerà la serie Find X3 l’11 marzo. La società ha condiviso queste informazioni in un recente tweet, con un poster che mostra quello che sembra essere l’insolito dosso della fotocamera che abbiamo recentemente individuato nelle immagini trapelate di Find X3 Pro.

Per chi non lo sapesse, OPPO lancerà tre dispositivi come parte della serie Find X3: Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite. Anche se al momento non sappiamo molto di Find X3 Neo, dettagli su Find X3 Lite e Find X3 Pro sono trapelati negli ultimi mesi e sappiamo praticamente tutto su di loro.

OPPO Find X3: ecco alcune caratteristiche

Le perdite precedenti suggeriscono che Find X3 Lite sarà un Reno5 5G rinominato, con modifiche minime al design. Presenterà lo stesso display AMOLED da 6,3 pollici del Reno5 5G, con una risoluzione di 2400 × 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un foro per la fotocamera selfie.

OPPO Find X3 Lite verrà fornito con il chip Snapdragon 765G di fascia media di Qualcomm, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata. Sarà alimentato da una batteria da 4.300 mAh, che supporterà la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W di OPPO. Per la fotografia e la videografia, il dispositivo offrirà una configurazione a quattro fotocamere sul retro. Secondo quanto riferito, il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni: argento galattico, blu azzurro e nero stellato.

OPPO Find X3 Pro sarà caratterizzato da un hardware significativamente migliore. Le perdite suggeriscono che sarà caratterizzato da un display WHQHD + OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto per “frequenza fotogrammi dinamica adattiva” tra 10-120 Hz. Il Find X3 Pro includerà il chip Snapdragon 888 di punta di Qualcomm, accoppiato con una rispettabile batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W.

I rendering trapelati e le immagini promozionali di Find X3 Pro rivelano che presenterà un dosso della fotocamera dalla forma insolita sul retro con una configurazione a quattro fotocamere. OPPO ha anche confermato che la serie Find X3 supporterà il supporto del colore a 10 bit end-to-end dall’acquisizione, dall’archiviazione alla visualizzazione. OPPO lo chiama il suo sistema di gestione del colore a percorso completo.