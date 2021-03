Sulla sua piattaforma Netflix è sempre ben fornita. Infatti, abbiamo varie scelte tra cui film, documentari e soprattutto serie TV. Non molto tempo fa, la piattaforma californiana pare che abbia confermato una notizia molto importante, ossia che i nuovi dieci episodi de La Casa di Carta 5 stanno ufficialmente per arrivare sui nostri teleschermi.

Anche se, comunque, dobbiamo obbligatoriamente segnalare una notizia non proprio positiva per gli appassionati. La celeberrima serie di produzione Netflix che ha come protagonista Il Professore e la sua banda, giungerà sicuramente al termine con la quinta stagione. Andiamo a vedere nel dettaglio maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: la notizia che nessun appassionato avrebbe voluto

Le news riguardanti la serie le abbiamo avute dagli autori stessi: un post di Fernando Cayo, l’attore che interpreta il ruolo del colonnello Tamajo, aveva postato una foto con su scritto “ancora un giorno in ufficio”. Questo stava a significare che quella sarebbe stata senz’altro la sua ultima stagione, e probabilmente anche l’ultima. Inoltre, la conferma della fine della serie sarebbe arrivata anche da Alvaro Morte e Nawja Nimiri, che ringraziavano calorosamente il team di Netflix per tutto il lavoro svolto.

In più, c’è stata la pubblicazione di una foto sul profilo ufficiale di Netflix su Instagram, dove c’erano Il Professore e Berlino sul set, e il post diceva: “Questa foto di Álvaro Morte e Pedro Alonso sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione di La Casa di Carta”. Infine, in base a ciò che ha detto Alex Pina, uno degli ideatori della serie, il finale sarà davvero incredibile.