una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano mentre dall'altro una McLaren 765LT. I ragazzi di DragTimes sanno come divertirsi e lo fanno alla grande. Sul loro canale YouTube hanno deciso di far sfidare due supercar mozzafiato. Da un lato troviamo affonda le proprie radici nella tradizione del motorsport. Ferrari e McLaren infatti sono due capisaldi del Campionato Mondiale di Formula 1 ed entrambe le Scuderie possono vantare la vittoria di numerosi Titoli Piloti e Costruttori. Ecco quindi che vedere in azione queste due supercar è ancora più affascinante.

La sfida è una classica Drag Race tanto cara agli Americani. La prova di accelerazione si svolge sul tracciato di Hennessey situato in Texas sulla distanza di un quarto di miglio, pari a circa 400 metri. L’auto che riesce a raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile, vince la sfida.

Ferrari e McLaren si sfidano in una Drag Race

Non vi vogliamo svelare il risultato della gara e vi invitiamo a guardare il video. Per una maggiore precisione nei risultati, la sfida tra Ferrari e McLaren è stata ripetuta tre volte. Tuttavia per immaginare il vincitore basta guardare le specifiche tecniche delle due vetture. La McLaren 765LT può contare su un motore V8 biturbo in grado di sprigionare 765 CV con 800 Nm di coppia.

La Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano invece può tirare fuori dal solo motore termico ben 780 CV. Tuttavia, la vettura di Maranello vanta anche un sistema ibrido basato su tre motori elettrici che erogano 220CV aggiuntivi. Il conteggio totale arriva così a 1000CV ben tre propulsori elettrici per una potenza complessiva di 1.000 CV. La gestione elettrica permette un miglior spunto nelle partenze da fermo permettendo di raggiungere i 100 km/h in appena 2.5 secondi.