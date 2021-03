Expert ha in serbo per gli utenti sorprese veramente interessanti, con i quali gli utenti possono pensare di misurarsi, sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda; sono tantissimi i prodotti in promozione a prezzi sempre più bassi, tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi ed in versione sbrandizzata.

In questi primi giorni di marzo, expert ha voluto proseguire con l’ottima campagna delle precedenti settimane, riproponendo la Tecno Convenienza sia in negozio che sul sito ufficiale. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, solo nel caso di un acquisto effettuato tramite l’e-commerce. Il Tasso Zero potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa, ma dovrà essere approvato da parte della finanziaria.

Expert: ecco quali sono i prezzi da non perdere

Spendere poco con Expert è semplice, basterà accontentarsi di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, solamente in questo range di prezzo si possono scovare ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il miglior prodotto dell’intero volantino è Xiaomi Mi 10T, attualmente in vendita a 399 euro, presenta la possibilità di godere di un buonissimo processore, di un display particolarmente grande e di qualità, per finire con un comparto fotografico guidato magistralmente dal sensore da 64 megapixel.

Nel caso in cui si voglia risparmiare ancora di più, l’occhio cade sicuramente su Xiaomi Redmi Note 9, Realme 7, Oppo A15 o anche Redmi 9AT, tutti dispositivi i cui prezzi non superano i 299 euro, e possono accontentare tantissimi utenti.