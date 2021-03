Euronics si prende letteralmente gioco di MediaWorld e delle dirette rivali della rivendita di elettronica, portando una campagna promozionale incredibilmente interessante, tramite la quale gli utenti si ritrovano a godere di offerte assolutamente speciali e ben fatte.

Tutti coloro che si vorranno avvicinare al volantino, devono sapere che l’acquisto è possibile solo nei negozi, ma senza limitazioni particolari, in altre parole non sono state applicate le solite regionalità che abbiamo notato in passato, rendendolo disponibile davvero ovunque in Italia. Il Tasso Zero si trova alla base della campagna, gli utenti possono richiedere la rateizzazione solo nel momento in cui superano una determinata soglia di spesa.

Euronics: occasioni da non perdere assolutamente

Gli utenti possono scegliere tra tantissimi prodotti, anche delle più svariate categorie merceologiche, ma nonostante tutto, i migliori (o più richiesti) sono sempre due: Samsung galaxy S20 FE e Xiaomi Mi 10T.

Nel primo caso parliamo di un modello lanciato nel corso del 2020, in seguito alle tantissime richieste da parte della community, e dotato delle medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865 al posto dell’Exynos. Il suo prezzo attuale, per la versione sbrandizzata, è di 629 euro.

L’alternativa più economica è sicuramente rappresentata dallo Xiaomi Mi 10T, un prodotto da 399 euro, con display da 6,67 pollici e processore decisamente performante, con anche buone prestazioni fotografiche.

