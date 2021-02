Da Lidl è nuovamente iniziata la corsa all’acquisto, dopo le pazzie della community per le scarpe economiche, i fari sono puntati direttamente verso i nuovissimi prodotti smart home, che promettono ottime prestazioni al giusto prezzo di vendita, senza rinunce particolari.

Coloro che saranno interessati all’acquisto, devono sapere che è strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, data l’impossibilità di ordinare il tutto online. Le scorte dovrebbe essere sufficienti, ma l’enorme richiesta potrebbe rendere la compravendita molto più complessa del previsto, o di quanto effettivamente sperato.

Lidl: grandiose offerte con tantissimi prezzi bassi

Tutta la serie smart home di Lidl è compatibile con zigbee, e sopratutto supporta l’assistente vocale di Google. In altre parole, potrete collegarle direttamente all’applicazione Google Home del vostro smartphone Android, e poi controllare i prodotti con la voce, o inserendoli in varie routine.

Le possibilità di acquisto sono tantissime, si parte da una base di lampadine RGB smart (ovviamente LED) da soli 9,99 euro, per poi salire verso le famose ciabatte (alias prese multiple) con ingressi USB da 27,99 euro, oppure le lampade LED per esterni in vendita a 39,99 euro.

Il corretto funzionamento richiede l’installazione di un gateway, questi presenta un prezzo base di 24,99 euro, e dovrà essere sempre collegato fisicamente, via ethernet, al router di casa. Per non doverlo acquistare singolarmente, potrete optare anche per uno starter kit, con più prodotti inclusi all’interno, da circa 69 euro.

Scoprite tutte le varianti direttamente sul sito ufficiale di Lidl.