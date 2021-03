Tutto quel bitcoin mescolato vale qualcosa. Ma 100 miliardi di dollari? Questo è ciò che scoprirà l’exchange di criptovalute Coinbase Global, che giovedì ha presentato la sua richiesta di quotazione diretta alla Securities and Exchange Commission.

La sua crescita e i suoi guadagni suggeriscono che è degno degli azionisti pubblici e l’isteria dei bitcoin lo aiuta a convalidare il prezzo. Ma la mancanza di informazioni mina la sua valutazione.

Questa casa è uno dei principali punti vendita di valute come bitcoin ed ethereum. Vanta oltre 43 milioni di utenti, tra cui 7.000 istituzioni e 115.000 dei cosiddetti ecosistemi, commercianti e altri sviluppatori che desiderano partecipare a reti di valuta elettronica. La società afferma che il 96% del reddito netto dello scorso anno proveniva da transazioni, principalmente dalla raccolta di commissioni per l’acquisto e la vendita di criptovalute.

I ricavi sono più che raddoppiati nel 2020 rispetto all’anno precedente a $ 1,3 miliardi e, cosa più importante, a soli otto anni dal lancio, l’azienda guidata da Brian Armstrong ha realizzato un profitto di $ 322 milioni. Il mercato sta crescendo rapidamente e Coinbase sta acquisendo una quota sempre maggiore. Il valore di mercato delle criptovalute è cresciuto del 150% all’anno tra la fine del 2012 e il 2020, secondo la società, e la quota di Coinbase è più che raddoppiata all’11% in due anni.

Il boom dei bitcoin ha aiutato, ma quella moneta ha due facce. Le commissioni di transazione dipendono dal volume e dal prezzo delle criptovalute. Quando il bitcoin sale, Coinbase guadagna di più. Ma probabilmente accade il contrario quando cade. Il problema è che gli investitori non possono sapere veramente quanto. Coinbase non scompone i risultati finanziari per il 2018, quando bitcoin ha perso circa il 75% del suo valore. Ma il volume delle operazioni nel primo trimestre del 2019 è stato di 7.000 milioni di dollari, in calo di quasi il 90% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Le recenti vendite del mercato grigio sul mercato privato del Nasdaq hanno fissato le sue azioni a $ 373 ciascuna, secondo Axios, che mette il suo valore vicino a $ 100 miliardi una volta considerati gli incentivi sotto forma di azioni e simili. L’Intercontinental Exchange, che gestisce la Borsa di New York, ha una capitalizzazione di mercato di $ 63 miliardi, ma sei volte più entrate e profitti, suggerendo che Coinbase è valutato più di 70 volte le vendite accumulate, mentre ICE è più vicino a 10 volte.

È pazzesco, ma se le entrate di Coinbase raddoppiano quest’anno, la sua valutazione scenderà a meno di 40 volte. Gli investitori potrebbero accontentarsi di questo, supponendo che siano stati forniti dettagli sufficienti per non immaginare il peggio.