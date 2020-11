Il Bitcoin vale attualmente 18.000 dollari, una cifra senza precedenti, la più alta dal 2017, con un incremento del 10% in un giorno. La criptovaluta tra le più diffuse al mondo sta acquisendo sempre più credibilità.

Nel 2017 c’è stato un boom senza eguali per il Bitcoin poiché in molti si sono interessati per la prima volta al mondo delle criptomonete. Negli ultimi mesi si stanno raggiungendo soglie di interesse simili. Come vi abbiamo spiegato un po’ di tempo fa, soprattutto in periodi critici come quello che stiamo vivendo si tende a rivalutare ciascun bene sotto un’ottica diversa. Il Bitcoin da “semplice criptovaluta” è ormai un vero e proprio bene alla pari dell’oro e del denaro cui siamo abituati, una sorta di rifugio e di speranza in un periodo così altalenante.

La volatilità del mercato causata dalla pandemia del Coronavirus e dall’incertezza geopolitica rendono il Bitcoin una prospettiva interessante, soprattutto se si considera che la sua offerta è limitata a 21 milioni. L’interesse dei consumatori sta crescendo anche secondo le tendenze su Google Search, il che significa che questo potrebbe essere l’inizio di un’altra corsa ai prezzi da record. C’è un gran numero di iscrizioni giornaliere da parte dei clienti al dettaglio che si uniscono per la prima volta al mercato delle criptovalute.

Quello che stiamo vivendo attualmente è un cambiamento di mentalità. Per le giovani generazioni il Bitcoin è quello che era l’oro per le generazioni precedenti. Un recente sondaggio ha intervistato circa 700 investitori con un patrimonio netto elevato. Rilevato che quasi tre quarti hanno già una quota in bitcoin o prevedono di investire in criptovalute prima della fine del 2022. Lo stesso sondaggio del 2019, condotto dalla società di consulenza finanziaria con sede nel Regno Unito deVere Group, ha rilevato che solo il 68% circa dei partecipanti prevedeva di investire in criptovalute. In un solo anno la situazione è cambiata.

“Come mostra il sondaggio, gli investitori comprendono sempre più che le valute digitali sono il futuro del denaro e non vogliono rimanere nel passato”, afferma Nigel Green, CEO del gruppo deVere. L’imprevedibilità rende il Bitcoin un investimento molto meno stabile rispetto ad altri beni, tuttavia potrebbe superare persino il nuovo record prima della fine dell’anno.