Prodotti Apple e Samsung scontati da Bennet in un nuovo volantino dai prezzi forti con riduzioni notevoli rispetto ai listini originari, e tante promozioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano, nell’idea comunque di voler sempre risparmiare il più possibile.

L’utente che vorrà accedere a tutti gli effetti alle offerte, deve saper che sarà costretto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, poiché al giorno d’oggi gli stessi identici prezzi non risultano essere disponibili online sul sito ufficiale o altrove in Italia. I prodotti sono commercializzati sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono in versione completamente no brand (quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore).

Bennet: occasioni per tutti i gusti ed utenti

I prezzi più interessanti disponibili da Bennet partono da un prodotto di fascia alta, stiamo parlando dell’Apple iPhone 12, un dispositivo da pochissimo reso disponibile sul mercato, ed oggi acquistabile con un esborso finale di 899 euro.

Volendo invece ridurre di molto le pretese, e le prestazioni generali, l’occhio cade poi sul Samsung Galaxy A51, lo smartphone che rientra nella fascia dei 250 euro, precisamente è in vendita a 219 euro, e con il quale si può godere di un display 6.5 pollici AMOLED e risoluzione FullHD+, processore octa-core, 4 fotocamere posteriori con principale da 48 megapixel, per finire con oltre 4000mAH di batteria.

