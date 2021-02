Xiaomi e TIM hanno ufficializzato l’arrivo di una nuova promozione dedicata alla “nuova era della connettività”, che coinvolge anche lo smartphone Redmi Note 9T 5G. Quest’ultima, infatti, può essere acquistata a prezzi scontati dai clienti TIM, che tra l’altro hanno la possibilità di provare il nuovo standard di connettività.

Ecco tutte le novità

Infatti, in un comunicato si legge che, acquistando Redmi Note 9T, chi possiede una SIM di quest’ultimo operatore telefonico può provare per 3 mesi senza costi aggiuntivi a navigare sulla rete 5G attraverso i Giga già inclusi nella sua offerta. Al termine del periodo promozionale, gli utenti avranno la possibilità di estendere questa possibilità pagando 5 euro al mese.

Per quanto riguarda, invece, lo smartphone stesso, la variante di Redmi Note 9T proposta da TIM è quella che dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il prezzo ufficiale di quest’ultimo, secondo quanto indicato nel comunicato, è pari a 299,90 euro. Tuttavia, i clienti TIM ricaricabili possono usufruire di uno sconto del 30% (89,90 euro). C’è anche la possibilità di pagare rate da 7 euro mensili, senza costi di attivazione.

Lo sconto maggiore viene offerto ai clienti TIM Young , visto che il risparmio in questo caso è del 50% (149,90 euro). In parole povere, metà prezzo. C’è anche la possibilità di pagare rate mensili di 5 euro, senza costi di attivazione. Per maggiori dettagli sull’iniziativa promozionale è possibile fare riferimento al sito ufficiale di TIM.

Per completezza di informazione vi ricordiamo che in questi giorni Redmi Note 9T è in promozione anche sotto i 200 euro, nella variante 4 / 64GB, sul portale ufficiale Xiaomi.