La tariffa WindTre Unlimited con Easy Pay è ancora online per tutti i nuovi clienti che, andando incontro a un costo di 29,99 euro al mese, possono ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

WindTre Unlimited Easy Pay con Giga illimitati: ecco la tariffa dedicata ai nuovi clienti!

I nuovi clienti del gestore WindTre possono attivare la tariffa Unlimited con Easy Pay attraverso il sito ufficiale, sostenendo la spesa iniziale online e richiedendo la nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere dall’operatore.

La tariffa necessita di una spesa di rinnovo di 29,99 euro al mese che dovrà essere sostenuta tramite una delle seguenti modalità di pagamento: conto corrente, carta di credito, carta conto.

Il costo di rinnovo include i servizi extra, tra i quali: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho cercato e la navigazione hotspot.

Scaricando l’app ufficiale WindTre, inoltre, i nuovi clienti hanno la possibilità di gestire i consumi e i contenuti della tariffa; di ricaricare la SIM e modificare la propria linea attivando le promozioni aggiuntive proposte dall’operatore.

La tariffa WindTre Unlimited è l’opzione più ricca tra quelle in listino per via dei contenuti proposti e anche per il costo di rinnovo, poiché particolarmente alto rispetto alle spese solitamente richieste dall’operatore. Restano comunque disponibili numerose opzioni che, pur non offrendo una quantità illimitata di Giga di traffico dati, consentono di ricevere delle ottime soglie a un costo di rinnovo decisamente contenuto.