A partire dal 29 Marzo 2021, un numero ridotto di già clienti WindTre di rete mobile, saranno coinvolti da una nuova modifica unilaterale che comporterà una rimodulazione della propria offerta tariffaria ed un aumento del costo mensile.

I clienti WindTre coinvolti saranno rimodulati ad una delle offerte tariffarie sostitutive denominate “Super“. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulle rimodulazioni che ci attendono.

WindTre: dal 29 marzo 2021 nuove rimodulazioni per alcuni clienti

Alcuni già clienti WindTre con l’offerta WindTre Go 50 Top+ a 5.99 euro al mese avranno l’offerta Super 70 che prevederà ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G a 7.99 euro al mese. In questo caso è previsto un aumento di 20 Giga al mese (da 50 Giga a 70 Giga) a fronte di un aumento obbligatorio di 2 euro al mese (24 euro all’anno in più).

Ecco un esempio di SMS inviato ad alcuni clienti: “Modifiche contratto: dal 29 Marzo 2021, la tua offerta cambia in Super 70 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min illimitati, 200 SMS, 70 GB, al costo di 7,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, 1GB aggiuntivo a 0,99 euro al giorno“.

La modifica avviene per ragioni economiche, come viene indicato nell’SMS informativo. Al momento WindTre non ha comunicato ufficialmente la rimodulazione sul suo sito, nelle sezione dedicata Informa. Non si conosce un’eventuale lista delle offerte coinvolte. Non ci resta che attendere per ottenere delle informazioni più precise da parte dell’operatore.