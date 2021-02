Vodafone non ha remore rispetto alle tariffe low cost degli altri operatori. Il provider inglese anche in queste settimane di Febbraio ha presentato delle alternative molto vantaggiose rispetto alle promozioni di TIM e soprattutto di Iliad. Il gestore inglese strizza gli occhi in maniera particolare a quegli utenti che richiedono la portabilità della loro rete.

Vodafone, le migliori tariffe sino a 100 Giga contro TIM e Iliad

Anche nei giorni a venire, Vodafone conferma la sua migliore offerta del momento: la Special 100 Giga. Gli utenti che scelgono questa tariffa avranno accesso ad un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 100 Giga per navigare in rete sotto linea 4G. Il costo previsto per il rinnovo a trenta giorni è di 9,99 euro.

Anche la seconda tariffa di Vodafone è particolarmente allettante. Oltre alla Special 100 Giga, il provider mette in campo l’oramai classica Special 50 Giga. Gli utenti che si affidano a questa promozione avranno minuti verso tutti più 50 Giga per navigare sotto rete 4G. Il prezzo di rinnovo per questa ricaricabile sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Per quanto concerne le condizioni di attivazione, oltre al costo mensile Vodafone chiede ai suoi clienti una quota una tantum di 10 euro per il rilascio della scheda SIM. Ricordiamo che l’attivazione di queste due offerte deve essere effettuata esclusivamente in un punto vendita ufficiale del gestore sul territorio. In via del tutto eccezionale, solo i clienti che effettuano il cambio numero da rete Iliad avranno la possibilità di attivare tali tariffe anche sul sito web di Vodafone.