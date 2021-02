Solamente oggi da Unieuro è attiva una campagna promozionale destinata a cambiare il mondo della rivendita di elettronica, gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una lunga serie di sconti e di prezzi decisamente più bassi del normale, applicati su tantissimi prodotti.

La scadenza è fissata alla chiusura dei negozi, oppure direttamente alla mezzanotte tramite il sito ufficiale aziendale; gli utenti che opteranno per un acquisto da casa, potranno inoltre fruire della spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, senza limitazioni o vincoli legati alle categorie merceologiche.

Unieuro: quali sono i migliori sconti

L’idea di Unieuro è di invitare i consumatori a spendere il più possibile, o comunque almeno 100 euro; per farlo l’azienda ha difatti pensato di proporre al pubblico buoni sconto gratis su ogni acquisto effettuato che supererà tale cifra.

I pro sono sostanzialmente due, in primis il coupon potrà essere ottenuto indistintamente dal prodotto (o più) selezionato, quindi non vengono poste limitazioni a determinate categorie merceologiche. In secondo luogo è cumulabile, ovvero se verranno spesi 500 euro, il cliente potrà ricevere buoni del valore di 100 euro.

L’unico contro da ricordare riguarda sicuramente l’impossibilità di applicarlo nello stesso identico istante di acquisto, ma sarà necessario tornare in negozio dal 1 marzo al 18 aprile per sfruttarlo al 100%. I dettagli della campagna promozionale sono disponibili per tutti nelle pagine che abbiamo raccolto qui sotto nella galleria d’immagini.