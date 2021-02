L’operatore Tim Italia sta attualmente rendendo disponibile ad alcuni utenti l’offerta 5G Gratis xTE che consente di provare gratuitamente la rete 5G per un intero mese.

Infatti ha lanciato l’offerta 5G Gratis xTE ad una selezione di utenti. L’offerta permetterà agli utenti scelti di poter provare gratuitamente la rete 5G di TIM e di poter così navigare alla massima velocità disponibile su rete mobile, toccando velocità fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim fa provare il proprio 5G gratuitamente per un mese

La nuova opzione offerta dall’operatore potrebbe apparire sulla sezione “Offerte per Te” nell’app MyTIM e permetterà a tutti coloro che potranno attivarla di usare per 30 giorni consecutivi la rete veloce 5G senza alcun limite. Per poter usufruire della rete di nuova generazione bisognerà ovviamente possedere uno smartphone che supporti la tecnologia 5G oltre a risiedere in una città o zona coperta dalla nuova rete veloce di TIM.

La promozione comunque non è rivolta solo alla rete 5G ma potrebbe essere proposta anche ad utenti che non possiedono uno smartphone con supporto alla rete di nuova generazione. In questo caso si potrà comunque attivare l’offerta e usufruire di un mese gratuito di navigazione in 4.5G o 4G+. Al termine del mese TIM disattiverà automaticamente la promozione.

Sicuramente un’ottima idea, dato che da qui a qualche mese tutti gli operatori si sposteranno sulla rete 5G e di conseguenza dovremo scegliere quella che secondo noi si è rivelata la migliore. Meglio provarla prima!.