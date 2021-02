Davvero una brutta notizia si è abbattuta sulla serie TV Riverdale e di conseguenza su tutti i suoi appassionati. Tra l’altro le conseguenze potrebbero anche influire sul suo arrivo in Italia. Ecco tutti gli ultimissimi dettagli arrivati dall’America.

Riverdale: la notizia che nessuno voleva ricevere riguarda i nuovi episodi

La notizia arriva direttamente da The CW, l’emittente televisivo americano che sta trasmettendo in prima visione la quinta stagione di Riverdale. Pare che i nuovi episodi si fermeranno qui e ci vorrà un po’ di tempo prima che possano essere messi in onda i prossimi.

In pratica Riverdale, la serie televisiva statunitense basata sui personaggi degli Archie Comics, si prenderà una lunga pausa. Molti si chiederanno il perché, infatti non è da molto che è in onda sui teleschermi americani. Ancora non si hanno notizie certe sui motivi di questo standby.

Purtroppo è così e per vedere il seguito dei nuovi episodi ci vorranno altri tre mesi come è stato annunciato proprio da The CW. L’ultimo episodio di Riverdale andrà in onda molto probabilmente a marzo e da aprile a luglio non ne uscirà più nemmeno uno. Secondo i programmi dell’emittente televisiva pare dovrebbe tornare tutto alla normalità il 7 luglio. Comunque sono molti mesi e un episodio in sospeso per così tanto tempo può dare del filo da torcere alla psicologia dei più accaniti.

Una notizia che potrebbe avere conseguenze anche in Italia

Una scelta improvvisa che si è abbattuta su tutti gli appassionati di Riverdale che non vedevano l’ora di capire come andavano a finire le nuove vicende che tra l’altro erano cariche di eventi adrenalinici.

Avevamo appena finito di parlare delle ultime novità sui nuovi episodi di Riverdale, che adesso sembra quasi necessario capire se questa notizia avrà delle ripercussioni anche sulla sua uscita in Italia. Infatti la nuova stagione ha già subito un ritardo sul calendario italiano a causa dell’emergenza sanitaria. Ora che le cose sembravano ormai risolte e si prefiguravano i tempi indicativi per il suo arrivo, ecco la “mazzata finale”.

Comunque niente paura, la quarta stagione di Riverdale non subirà ritardi e arriverà come previsto entro il 2021. Ad un altro anno di distanza, se i problemi non sono gravi, anche la quinta stagione dovrebbe arrivare senza intoppi. Almeno si spera.