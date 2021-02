Netflix è fedele compagna di vita per molte persone. Specialmente nell’ultimo anno c’è stata una corsa per attivare un account con la piattaforma streaming leader nel campo delle serie tv e dei film. Anche in queste settimane Netflix propone al suo pubblico una serie di grandi titoli: oltre ai classici come Breaking Bad, Prison Break o Stranger Things, nel mese di Febbraio gli appassionati potranno gustarsi The Good Place, Helena o The Crew.

Netflix, la doppia offerta per attivare un account a costo zero

Gli amanti di film e serie tv che non vogliono perdersi i grandi titoli di Netflix e che allo stesso tempo desiderano risparmiare qualcosa rispetto ai costi standard di abbonamento, possono beneficiare di due offerte molto vantaggiose.

La prima offerta è la promozione Mondo Netflix, garantita da TIM a tutti i suoi abbonati. Il provider italiano lancia l’offerta in associazione alla sua piattaforma TIMvision. Al costo di 12,99 euro ogni mese, i clienti avranno tutti i contenuti di TIMvision (anche in questo caso tanti film e serie tv) più libero accesso al catalogo Netflix. Anche il decoder TIMvision Box sarà disponibile a costo zero.

La seconda promozione è invece legata a Sky. Gli attuali abbonati della piattaforma satellitare potranno scegliere il ticket Intrattenimento Plus. Al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni sarà possibile attivare un account Netflix in associazione al proprio piano per la pay tv satellitare. Grazie a Sky quindi si potrà risparmiare qualche euro sul prezzo mensile di Netflix. Inoltre il primo mese del ticket Intrattenimento Plus è a costo zero.