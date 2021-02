Gli sconti MediaWorld sono davvero in grado di mettere molto alle strette realtà come Esselunga, in quanto includono al proprio interno i migliori prodotti in circolazione, in grado di convincere gli utenti a recarsi in negozio per completare la compravendita.

Risparmiare è molto semplice anche sul sito ufficiale, sono stati attivati esattamente gli stessi identici prezzi, ma è bene ricordare che sarà sempre necessario pagare le spese di spedizione, da aggiungere direttamente alla cifra che viene integrata direttamente sul cartellino (in genere hanno un costo massimo di 10 euro). Coloro che infine vorranno affidarsi al Tasso Zero, saranno costretti a spendere almeno 199 euro, prima di poter effettivamente presentare la domanda di rateizzazione.

MediaWorld: la promozione porta tantissimi sconti

Gli sconti inclusi direttamente nel volantino MediaWorld appaiono essere decisamente interessanti, a partire dai prodotti afferenti alla fascia più alta del mercato della telefonia mobile. Qui, infatti, possiamo trovare un buonissimo Apple iPhone 11 Pro o un Apple iPhone 12, con prezzo massimo di 899 euro (naturalmente per la nuova generazione).

Volendo virare verso il mondo Android, le occasioni non mancano, al netto dei nuovi Samsung Galaxy S21, potrete anche pensare di acquistare Galaxy S20 FE a 599 euro, ma anche i più economici Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9A, Huawei P Smart Z o Oppo A53s, i cui prezzi non riusciranno a superare i 299 euro.

Tutti gli sconti elencati, ed una miriade di altre occasioni, sono disponibili nelle pagine del volantino MediaWorld incluse direttamente qui sotto.