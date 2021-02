MediaWorld attiva un volantino che porta con sé sconti davvero inattesi, gli utenti sono ben felici di poter accedere a tantissimi prodotti in vendita a prezzi decisamente più bassi del normale, garantendosi così l’accesso alla fascia alta, senza dover essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

L’attuale campagna promozionale è attiva globalmente sul territorio nazionale, ciò sta a significare che risulta essere possibile accedervi sia online che nei singoli negozi dislocati nelle regioni del nostro paese. La spedizione, nel caso di un ordine effettuato sfruttando l’e-commerce, è sempre a pagamento ed avrà un costo che non supererà i 10 euro. Il Tasso Zero potrà essere richiesto solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa, previa approvazione e presentazione delle buste paga dei mesi precedenti.

MediaWorld: quanti sconti speciali nel nuovo volantino

Con il nuovo volantino MediaWorld gli utenti si ritrovano a poter accedere alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, tra i migliori prodotti in promozione, infatti, possiamo trovare iPhone 11 Pro, iPhone 12 o Samsung Galaxy S20 FE, spendendo cifre che oscillano tra 599 e 899 euro (tutti sono commercializzati in versione no brand).

Volendo invece mettere le mani su un modello decisamente più economico, ecco arrivare occasioni per acquistare Xiaomi Redmi 9A, Huawei P Smart Z, Samsung Galaxy A20s, Oppo A53s o anche Xiaomi Redmi Note 9, tutti in vendita a non più di 299 euro.

Naturalmente il volantino MediaWorld non si limita esclusiva ai suddetti modelli, per questo motivo consigliamo l’apertura delle pagine sottostanti, potrete visualizzare i vari sconti.