LIDL: mossa astuta da parte della catena, arriva la linea di capi sportivi Nike low cost

Ricordate quella strana ondata di persone impazzite per le famose scarpe della Lidl? Una trovata geniale dell’azienda per effettuare un marketing soddisfacente. Ebbene, la storia sta per ripetersi, ma con un altro soggetto. A breve potrete trovare negli shop online l’amato marchio Nike a prezzi stracciati!

Lidl: in arrivo la famosa iniziativa… o forse no

L’attività in questione sarà dedicata interamente all’ecommerce con costi super convenienti che vanno dagli 11,99 ai 39,99 euro. L’obiettivo di Lidl è quello di trasformarsi in una catena «wholesale», ovvero dove si può trovare un po’ di tutto. Ed è anche con la nuova strategia di Nike, che vuole diminuire la sua rete distributiva per guadagnare un rapporto più stretto con i suoi consumatori così da puntare sulla vendita diretta al cliente finale, soprattutto online. Al momento la linea non appare ancora sul sito italiano, mentre è presente su quello spagnolo e tedesco. Nessun accordo tra Nike e Lidl. Il gigante della moda sportiva si dissocia smentendo la notizia, diffusasi in questi giorni, circa la vendita di una selezione di capi sportivi a piccoli prezzi presso lo store virtuale del colosso della grande distribuzione. E se invece vi dicessimo che siete in attesa del nulla?

«Lidl non è un partner della strategia di mercato di Nike» specificano dalla casa di Beaverton «e non stiamo vendendo prodotti presso i loro canali» continuano. «Nike ha una visione audace del mercato del futuro. Una visione strettamente legata a ciò che i consumatori desiderano e necessitano.

Come parte della nostra strategia Consumer Direct Acceleration recentemente annunciata, stiamo raddoppiando le attività con Nike Digital e i nostri negozi di proprietà, così come con un ristretto numero di partner strategici che condividono la nostra visione per creare un’esperienza di shopping coerente, connessa e moderna».