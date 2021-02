Un dubbio amletico sta colpendo tutti coloro che hanno amato Beth Harmon. La Regina degli scacchi 2 ci sarà o non ci sarà? Questo è il problema. Scherzi a parte, dopo le due nomination ai Golden Globe si sta parlando molto di un possibile sequel di questa fortunata serie TV in onda su Netflix. Tuttavia pare che il produttore non sia dell’avviso. Ecco tutte le novità su una possibile seconda stagione de La Regina degli Scacchi.

Il dubbio amletico su La Regina degli Scacchi seconda stagione

Per Netflix, come si sa, il numero delle visualizzazioni di una serie TV è uno degli elementi chiave per decidere se vale davvero la pena produrre un sequel. Per quanto riguarda la Regina degli Scacchi non ci sarebbero dubbi sotto questo aspetto. Purtroppo però a quanto detto dal produttore esecutivo William Horberg questa miniserie ha riproposto la storia dell’omonimo romanzo di Walter Tevis. Perciò il finale contenuto nell’ultimo episodio corrisponde alla fine della storia narrata di Beth Harmon, la bambina prodigio nel gioco degli scacchi.

Tuttavia sono molte le voci, anche di un certo rilievo, che vorrebbero poter pensare ad un possibile sequel iniziando a lavorare su La Regina degli Scacchi 2. Infatti è stata proprio Anya Taylor-Joy, interprete della protagonista, a dire: “Adoro il personaggio e tornerei sicuramente se me lo chiedessero”. Inoltre proprio ha anche affermato che: “Se ho imparato qualcosa lavorando in questo settore è mai dire mai“, riferendosi a quanto dichiarato da Horberg.

Lo stesso Harry Melling, attore che ha interpretato il ruolo di Beltik, sarebbe entusiasta al pensiero di una seconda stagione. “Sarebbe bello, vero, una seconda stagione de La Regina degli Scacchi? Il punto in cui finisce la miniserie è il punto in cui finisce il libro. Io non so se ci può essere un seguito, ma sono successe cose più strane“. Chissà quale potrebbe essere il contenuto di una possibile trama della seconda stagione.

Sarà interessante vedere se saranno ascoltati gli appelli di tutti coloro che non accettano un addio di Beth Harmon dagli schermi e invece si aspettano un futuro per lei che è La Regina degli Scacchi.