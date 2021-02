Da Carrefour gli utenti possono in questi giorni approfittare di un ottimo volantino SottoCosto, all’interno del quale si trovano innumerevoli sconti speciali e prezzi sempre più bassi, sia su smartphone che su prodotti appartenenti alla tecnologia generale.

Essendo a tutti gli effetti una campagna promozionale SottoCosto, è bene ricordare che il numero di unità distribuite per negozio è limitato, di conseguenza potrebbe essere molto difficile riuscire ad acquistare i prodotti più richiesti dal pubblico, sebbene la scadenza sia fissata al 7 marzo 2021. Il consiglio è di prendere rapidamente una decisione, e di recarsi il prima possibile in negozio, data la validità della campagna solo presso gli stessi.

Carrefour: il volantino ha sconti assurdi

Il prodotto che maggiormente ha catturato l’attenzione dei consumatori è sicuramente l’Apple iPhone 11, un dispositivo che punta sulla qualità di costruzione e sulle performance, nonostante sia stato lanciato ormai da un anno. Il prezzo è stato drasticamente ridotto in conseguenza alla disponibilità della nuova generazione, per questo motivo oggi sarà possibile acquistarlo a 669 euro in versione completamente no brand e con 128GB di memoria interna.

Il sistema operativo Android è invece preso in considerazione con i dispositivi più economici quali sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, disponibile a 219 euro, ma anche Motorola E7+ o un Samsung Galaxy, in vendita a meno di 299 euro.

Non mancano sconti mirati anche su televisori o elettrodomestici, da Carrefour potrete trovare offerte per tutti i gusti, maggiori informazioni sono disponibili direttamente nelle pagine sottostanti.