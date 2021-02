Esselunga sorprende le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che punta a “rubare” i clienti, portando con sé prezzi decisamente inferiori alle aspettative, anche applicati su modelli quasi mai visti prima.

Il volantino è attualmente attivo solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, ciò sta a significare che gli interessati non potranno acquistare dal sito ufficiale, ma saranno necessariamente costretti a recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita. Le scorte, come per tutte le offerte tech, risultano essere limitate, per questo motivo si consiglia una rapida presa di posizione, onde evitare di non poter accedere agli stessi identici sconti.

Ricevete sul vostro smartphone i nuovi codici Amazon gratis, per raggiungerli dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram speciale.

Esselunga: le offerte continuano a sorprendere

Le offerte di Esselunga sorprendono per la varietà e la capacità di raggiungere prodotti quasi mai visti prima, in questo periodo troviamo in promozione l’ultimo Mediacom 14 Edge, un notebook quasi definito un ibrido con un tablet per le specifiche tecniche, in vendita a soli 279 euro.

Scorrendo la scheda, infatti, ci scontriamo con un piccolo display IPS LCD da 14 pollici (non touchscreen), accompagnato da un SoC Intel Celeron N3350 con soli 64GB di memoria interna e 4GB di RAM, per finire con 5000mAh di batteria per un utilizzo lontani da una presa a muro.

Indiscutibilmente è un prodotto di fascia bassa, che potrebbe però catturare l’attenzione degli utenti che non pretendono troppo, e che vogliono godere della portabilità ai massimi livelli.