L’operatore Vodafone Italia in questi giorni ha iniziato ad informare alcuni suoi clienti con attiva l’offerta di rete fissa denominata Casa Wireless +, del passaggio gratuito a 500 Giga di traffico internet.

La velocità massima prevista dall’operatore rosso è di 100 Mbps in download. I clienti interessati sono quelli che hanno attivato l’offerta entro il 12 Dicembre 2020. Scopriamo maggiori dettagli.

Vodafone aumenta i Giga dell’offerta Casa Wireless +

I clienti interessati avranno sempre di base i 200 Giga alla massima velocità, a cui viene aggiunto con attivazione automatica un bundle con 300 Giga aggiuntivi gratuiti, ogni mese. I clienti in questione sono contattati tramite SMS da Vodafone, che li informa della novità, evidenziando che l’aumento dei Giga sarà attivato automaticamente.

Ecco l’esempio di un SMS inviato dall’operatore: “Gentile cliente, finalmente libero di navigare senza pensieri con la GigaNetwork FWA: da oggi la tua offerta passa a 500 Giga al mese senza costi aggiuntivi. Cosa devi fare? NULLA! Ha pensato a tutto Vodafone, a te non resta che goderti il tuo regalo“. Superati il bundle di traffico dati alla massima velocità, che passa così da 200 a 500 Giga al mese, l’offerta prevede comunque traffico dati illimitato, ma con un rallentamento della velocità di navigazione a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Vi ricordo che Vodafone Casa Wireless New+ offre al costo di 29.90 euro al mese chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e la connessione dati con un bundle in promozione di 500 Giga adesso anche per i già clienti attivati prima del 12 Dicembre 2020, con velocità massime di 100 Mbps in download e di 50 Mbps in upload, sempre con modem FWA incluso.