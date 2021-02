Vodafone mette a disposizione dei suoi utenti il vantaggioso bonus internet. Tutti coloro che desiderano attivare un piano di abbonamento per la Fibra ottica, siano essi già clienti o abbonati ad altri provider, possono richiedere un incentivo molto cospicuo.

Il bonus internet è valido solo per le attivazioni di tariffe con tecnologia Fibra Ottica. Il valore dell’agevolazione è pari a 500 euro. Potranno richiedere l’incentivo i clienti Vodafone che all’atto dell’attivazione dell’offerta presentano una certificazione ISEE 2020 con situazione reddituale uguale o inferiore alla quota di 20.000 euro.

Vodafone: Fibra ottica, tablet e 500 euro di sconto con il bonus internet

Il provider inglese con il bonus internet segue lo schema già previsto da altri operatori. Anche con Vodafone, quindi, lo sconto di 500 euro sarà diviso in due parti. Una prima parte del bonus, pari a 240 euro, sarà utile come riduzione del prezzo per la componente Fibra ottica. Una seconda parte dal valore di 260 euro sarà necessaria come riduzione sull’acquisto di un tablet.

Vodafone ha previsto, per gli utenti che faranno richiesta del bonus internet, la promozione Unlimited Plus. i clienti pagheranno ogni mese per due anni 19,90 euro. Il pacchetto dei consumi prevede connessione internet illimitata con Fibra ottica più chiamate nazionali verso tutti e senza scatto alla risposta.

A differenza di altri operatori, Vodafone lascia poi libera scelta agli utenti per quanto concerne il tablet. Gli abbonati, come detto, avranno a loro disposizione un voucher dal valore di 260 euro per l’acquisto del dispositivo mobile. I clienti, qualora lo desiderino, possono acquistare anche tablet dal valore superiore a 260 euro aggiungendo una differenza sul costo di listino.