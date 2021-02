Dopo l’incredibile atterraggio del rover Perseverance della NASA su Marte, i funzionari del Jet Propulsion Laboratory hanno ricevuto il primo rapporto sullo stato dell’elicottero, Ingenuity Mars , atterrato a fianco del veicolo spaziale il 18 febbraio 2021. Tutto sembra funzionare come previsto, per fortuna.

“ Ci sono due cose importanti che stiamo cercando nei dati: lo stato di carica delle batterie Ingenuity e la conferma che la stazione base funzioni. “Afferma Tim Canham, Ingenuity Mars Helicopter Operations Manager presso JPL.” Entrambi sembrano funzionare alla grande. Con questo bilancio positivo andremo avanti con la ricarica delle batterie dell’elicottero ”.

Dopo che Perseverance ha schierato Ingenuity in superficie, l’elicottero sarà testato in volo per 30 giorni marziani (31 Earth Days). Se il dispositivo sopravvive alle prime notti marziane (dove le temperature scendono a meno 90 gradi Celsius), il team procederà con il primo volo di un aereo verso un altro mondo.

Qualora l’aereo riuscisse a decollare durante il suo primo volo, oltre il 90% degli obiettivi del progetto sarebbe stato raggiunto . Se il dispositivo atterra con successo e rimane operativo, è possibile tentare fino a quattro voli in più, ciascuno basato sul successo dell’ultimo. ” Siamo in un territorio inesplorato, ma questa squadra ci è abituata “, ha infine dichiarato MiMi Aung, project manager di Ingenuity Mars Helicopter al JPL.

Insomma, speriamo che vada tutto bene.

