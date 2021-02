Oltre 64 milioni di visualizzazioni in solo 4 settimane. È il record che ha raggiunto una delle serie TV più amate e apprezzate del catalogo Netflix. Si tratta de La Regina degli Sacchi. Tutti sperano in un seguito e si chiedono se ci sarà un futuro anche per Beth Harmon. Esiste una possibilità anche per La Regina degli Scacchi 2?

La Regina degli Scacchi: un futuro che non sembra essere in programma

Ci sarà in futuro una seconda stagione per La Regina degli Scacchi? “L’ultima scena sembra una bella nota per concludere lo spettacolo, quindi non sono sicuro se vogliamo continuare e rispondere a questa domanda. Forse possiamo semplicemente lasciare che il pubblico immagini cosa verrà dopo”. Così ha risposto il produttore esecutivo William Hoserberg smorzando ogni speranza su un possibile sequel di questa miniserie.

Brutte notizie quindi per tutti i fan che speravano in una seconda stagione per La Regina degli Scacchi. Pare che il futuro di Beth Harmon potrebbe rimanere solo nella fantasia di chi si è affezionato a questo personaggio.

Prima fra tutte l’attrice protagonista che lo ha interpretato, Anya Taylor-Joy. In un’intervista ha espressamente dichiarato quanto sia legata a Beth Harmon. Tanto da essersi immaginata una possibile storia per la seconda stagione de La Regina degli Scacchi. Per esempio Beth potrebbe diventare mamma e affrontare le sfide di essere genitore nonostante la sua carriera nel mondo degli scacchi. Non sarebbe male nemmeno un approfondimento sulla sua infanzia: il suicidio della madre, la figura enigmatica del padre. Inoltre anche il passato dei suoi genitori adottivi potrebbe rivelarsi un ottimo ingrediente.

Insomma ci sarebbero diversi tasselli in grado di completare la storia di questa ragazza prodigio oltre a costruirne un futuro. Chissà se il creatore di questa serie TV non ci ripenserà valutando la realizzazione de La Regina degli Scacchi 2. Anche perché Netflix è sempre molto attento ai numeri e alle visualizzazioni quando si tratta di rinnovare una serie.

Molti utenti stanno aspettando notizie di un sequel anche per altre 4 serie TV su Netflix che sono state molto apprezzate.