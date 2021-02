Tra le piattaforme streaming più diffuse e amate c’è Netflix. Il suo catalogo di titoli quasi infinito è in grado di soddisfare tutti i gusti, anche i più esigenti. Tra i contenuti più apprezzati ci sono sicuramente le Serie TV. Oltre a La Casa di Carta, sono altre 4 le serie per le quali i clienti attendono ansiosi qualche novità. Ecco le ultimissime su Elite, Black Mirror, Suburra e Riverdale.

Netflix avrebbe garantito la quarta stagione per Elite

Sono tre le stagioni finora uscite di Elite, la serie televisiva spagnola che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti. Proprio per le tematiche sociali trattate sapientemente intrecciate in una trama crime è stata molto apprezzata dagli spettatori.

Buone notizie per gli utenti. Netflix conferma che entro quest’anno usciranno i nuovi episodi della quarta stagione. Sembra inoltre che ci saranno importanti evoluzioni anche tra i personaggi del cast.

Il produttore di Black Mirror cede sotto la pressione del Covid-19

Brutte notizie invece per tutti gli appassionati della serie britannica Black Mirror pubblicata su Netflix dalla sua terza stagione. Infatti pare sia stato proprio Charlie Brooker, il produttore, a decidere di interromperla così bruscamente. Il motivo? Con la pandemia e il Covid-19 sarebbe diventato troppo impegnativo scrivere e realizzare nuovi episodi per programmare l’uscita di una sesta stagione. Ad ogni modo Brooker ha annunciato la produzione di un docu-film proprio sulla pandemia in corso ripercorrendo i fatti di cronaca del 2020.

Per Suburra addio a una nuova stagione su Netflix, si parla forse di uno spin-off

Le cattive notizie non finiscono. Dopo aver tenuto sulle spine i suoi fan, i creatori di Suburra, la serie TV ispirata all’omonimo film, chiude i battenti. Niente nuove stagioni in programma e quindi nessun ritorno su Netflix. Tuttavia pare che ci sia l’idea di uno spin-off con i due principali protagonisti, Aureliano e Spadino.

Confermata la sesta stagione di Riverdale, ma in Italia arriverà sempre in ritardo

I produttori hanno confermato che è in programma la sesta stagione per Riverdale, la serie televisiva americana basata sui personaggi degli Archie Comics. Comunque in Italia, tutti i suoi fan stanno ancora aspettando la quarta stagione che uscirà su Netflix entro quest’anno, mentre negli Stati Uniti stanno trasmettendo già la quinta.