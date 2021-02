Bennet tentare di rientrare nelle migliori aziende per quanto riguarda la rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che punta a soddisfare i desideri più reconditi degli utenti, proponendo in cambio prezzi sempre più bassi e tantissimi prodotti in offerta.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, possono essere completati solamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio. I prodotti vengono commercializzati in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, e con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Bennet: il volantino porta con sé sconti incredibili

Con il volantino Bennet gli utenti si ritrovano a poter approfittare di offerte mirate e scontatissime, tra cui è possibile trovare anche un Apple iPhone 12 di ultima generazione, con 128GB di memoria interna, in vendita a 899 euro. Il prezzo appare essere elevato, ma è necessario ricordare essere appena stato lanciato sul mercato, e sopratutto partire da oltre 900 euro.

L’alternativa con sistema operativo Android è rappresentata da un modello decisamente più economico, quale è il Samsung Galaxy A51, oggi in vendita alla modica cifra di 219 euro, e da consigliare agli utenti che vogliono spendere poco, senza pretendere prestazioni complessivamente troppo elevate.

Naturalmente il volantino Bennet apre le porte anche ad altre categorie merceologiche, rappresentate da televisori o elettrodomestici, se volete conoscere il tutto da vicino dovete ricorrere alla pagina sottostante.