Quando ci imbattiamo in delle App che reputiamo dannose in qualche modo, per i vostri dispositivi, è giusto fare in modo di mettervene al corrente. I casi più frequenti, sono quelli in cui alcune applicazioni riescono a penetrare nelle parti più recondite degli smartphone, diventando poi difficili da disinstallare, riuscendo anche a rubare i dati agli utenti.

Google, ha stipulato una sorta di alleanza riguardante i principali attori della sicurezza sul web, dal nome Defence Alliance. Ciò, dovrebbe essere utile per combattere la diffusione di queste app che risultano infine molto dannose per i nostri smartphone e per i nostri dati.

App pericolose: ecco la lista di quelle da evitare o eliminare

Korea VPN – Plugin for OpenVPN,

Wuma VPN-PRO,

Joy Woodworker.

Dancing Run – Color Ball Run,

Divide it – Cut & Slice Game,

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure,servizi vpn

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites,

Unlimited VPN y Power VPN Free VPN,

Draw Color by Number,

Skate Board,

Assassin Hunter 2020,

Find Hidden Differences,

Throw Master,

Throw into Space,

Stacking Guys,

Disc Go!

Spot Hidden Differences,

Save Your Boy,

Tony Shoot,

Assassin Legend,

Shoot Master,

Find 5 Differences,

Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN,

Stealing Run,

Fly Skater 2020,

SuperVPN Free VPN Client,

Super VPN 2019 USA,

Secure VPN-Fast VPN Free,

TapVPN Free VPN

Il nostro blog, linea di massima tende a consigliarvi sempre le buone app da utilizzare per scopi di vario tipo. Talvolta ve le descriviamo, talvolta le recensiamo e tentiamo sempre di indirizzarvi verso l’utilizzo migliore possibile del vostro smartphone. Tenete presente che alcune sono state già eliminate dagli store, ma potrebbero ancora essere sui vostri smartphone.