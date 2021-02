Nintendo ha annunciato a gennaio che avrebbe ripubblicato il suo pacchetto crossover Sanrio x Animal Crossing, ed ha appena mostrato quanto sia fantastica questa collaborazione. Nintendo ha pubblicato un video di due minuti che mostra tutte le nuove aggiunte che le carte Sanrio porteranno in Animal Crossing: New Horizons.

“Da Hello Kitty, My Melody, a Keroppi, preparati a scoprire nuovi residenti, stili e oggetti ispirati agli adorabili amici Sanrio“, ha twittato Nintendo dall’account Animal Crossing.

Animal Crossing: New Horizons, la collaborazione con Sanrio è ufficiale!

Con questo video, Nintendo conferma che il nuovo pack di carte amiibo Sanrio arriverà in Europa il 26 marzo, conterrà sei carte e sarà preceduto da un aggiornamento (atteso per il 18 marzo) che molto probabilmente ci preparerà all’arrivo di queste novità. Il crossover Sanrio sembra essere incredibile, aggiungendo nuovi oggetti e vestiti a tema.

Rilla, Marty, Etoile, Chai, Chelsea e Toby erano già disponibili in Animal Crossing: New Leaf, tramite un esclusivo pacchetto crossover Sanrio. La scansione di quelle carte sull’isola ha semplicemente aggiunto alcuni poster Sanrio al gioco. I poster sono belli e molto carini, ma niente in confronto ai nuovi oggetti in arrivo con le carte. Voglio dire, Toby – basato su Keroppi di Sanrio – ha un ponte in stile giardino giapponese con l’acqua in movimento nella sua casa.

Ricordiamo che proprio ieri Nintendo ha rilasciato un aggiornamento che celebra il 35° anniversario di Super Mario Bros’ con tanti nuovi oggetti a tema, compresi boost, tubi ed altri oggetti completamente funzionali. L’aggiornamento ha anche introdotto alcuni nuovi oggetti disponibili per un periodo limitato, come le lanterne e le bambole Bonbori.