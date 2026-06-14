The Shards arriva su Disney+: la nuova serie di Ryan Murphy

The Shards arriva su Disney+ e porta con sé un mix di tensione, fascino oscuro e ossessione che promette di catturare gli appassionati di thriller. La serie nasce dal romanzo bestseller di Bret Easton Ellis e segna l’ennesima collaborazione con uno dei nomi più conosciuti della televisione americana. Per chi ama le storie cariche di mistero, questa è una di quelle uscite da segnare in calendario.

Quando esce The Shards su Disney+

La data da tenere a mente è giovedì 6 agosto, giorno in cui The Shards debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia. Si tratta di una nuova serie drama firmata FX, prodotta come executive producer da Ryan Murphy, un nome che chi segue il piccolo schermo conosce benissimo. La sua firma, in fondo, è già una garanzia per chi cerca racconti densi, atmosfere disturbanti e personaggi che restano impressi.

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L’arrivo della serie viene presentato come il cuore di un’estate all’insegna della suspense, della seduzione e dell’ossessione. Tre parole che non lasciano molto spazio all’immaginazione su quale sarà il tono generale del racconto. Chi conosce lo stile di Murphy sa bene che il confine tra fascino e inquietudine tende a farsi sottile, e da qui le aspettative sono parecchio alte.

Il romanzo di Bret Easton Ellis dietro la serie

A dare vita a tutto questo c’è il romanzo di Bret Easton Ellis, autore che non ha certo bisogno di presentazioni quando si parla di storie capaci di scavare nel lato più ambiguo dell’animo umano. Il libro da cui è tratta la serie è stato accolto come un bestseller, e questo aiuta a capire perché la trasposizione televisiva abbia attirato così tanta attenzione fin dai primi annunci.

La combinazione tra la penna di Ellis e la mano registica e produttiva di Ryan Murphy rappresenta uno di quegli incroci che fanno discutere ancora prima della messa in onda. Da un lato la scrittura tagliente e provocatoria dell’autore, dall’altro la capacità di Murphy di trasformare materiale letterario complesso in prodotti televisivi che funzionano sul grande pubblico.

Per gli abbonati italiani alla piattaforma, l’appuntamento con The Shards è dunque fissato per il 6 agosto, in un periodo dell’anno in cui le uscite di rilievo tendono a diradarsi. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, regalando agli spettatori una serie pensata per tenere alta la tensione proprio nei mesi più caldi.