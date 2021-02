La nuova attesissima stagione di You sta per sbarcare su Netflix, e insieme alle avventure dello stalker più amato della piattaforma arriveranno new entry nel cast provenienti da altre serie di grande successo. In particolare, gli attori reclutati per la terza parte della serie vengono da After e Sabrina.

Inizialmente previste per l’estate, le riprese della nuova stagione sono dovute slittare a causa dell’emergenza Covid. In un tweet davvero singolare, l’account ufficiale Netflix ha annunciato lo scorso 2 novembre l’inizio della lavorazione per i nuovi episodi, che quindi ci aspettiamo a breve sulla piattaforma. “Raccomandiamo di stare almeno a due metri di distanza da Joe Goldberg. La terza stagione di YOU è in produzione” tuona l’annuncio sul social, mandando in visibilio i numerosi fan sparsi in tutto il mondo.

YOU 3, quando uscirà e chi sarà aggiunto al cast

La registrazione degli episodi della nuova season dovrebbe terminare ad aprile 2021, nel rispetto di tutti i protocolli e le norme di sicurezza anti-contagio.

Confermati Penn Badgley, che continuerà a vestire i panni di Joe Goldberg come protagonista, e la splendida Victoria Pedretti ad interpretare Love Quinn. Le new entry nel cast, invece, proverranno da diversi background televisivi: Scott Speedman, noto per il ruolo di Nick Marsh in Grey’s Anatomy, vestirà i panni di un amministratore delegato schivo e riservato, che però nasconde una notevole quantità di emozioni.

Dalla saga After e da Le terrificanti avventure di Sabrina arrivano invece Dylan Arnold (interprete di Noah in After) e Tati Gabrielle (conosciuta sul piccolo schermo come Prudence ne Le terrificanti avventure di Sabrina e Gaia in The 100).

Arnold andrà ad impersonare Theo, studente del college dal passato burrascoso per le proprie dipendenze e dal complicato rapporto con il patrigno, mentre Gabrielle vestirà i panni di Marienne, una bibliotecaria decisa e determinata pur dovendo affrontare numerose vicissitudini problematiche.