Very Mobile è il quasi “nuovo” operatore mobile virtuale di WindTre. Compie quasi un anno e in così poco tempo ha saputo farsi strada nella giungla delle offerte di telefonia facendosi valere. Ecco cosa deve sapere chi ancora non conosce questo MVNO e sta pensando di cambiare il suo attuale gestore telefonico.

Chi è Very Mobile, il “nuovo” operatore mobile virtuale di WindTre

Very Mobile si può quasi definire nuovo perché il suo lancio ufficiale risale a poco meno di un anno fa. Era il 24 febbraio 2020 quando questo MVNO ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della telefonia mobile.

Si tratta dell’operatore mobile virtuale che WindTre ha voluto inserire nel mondo delle tariffe “low cost“. Tecnicamente Very Mobile ha come obbiettivo concorrere ad armi pari contro le super offerte di Iliad, ho.Mobile, Kena Mobile e altri operatori.

All’inizio le sue offerte erano attivabili solo online, ad oggi però esistono anche i suoi negozi fisici. Interessante è l’introduzione al supporto VoLTE. Questa particolare tecnologia permette a tutti i clienti non solo di effettuare chiamate in alta definizione, ma anche di continuare a navigare in 4G mentre si è in conversazione. Infatti una delle cose antipatiche che a volte non si riesce a fare è l’invio di foto o video mentre si è in chiamata perché la priorità viene data alla rete telefonica e non a quella dati.

Le offerte di Very Mobile, sulla falsa riga di Iliad e altri MVNO, sono poche, ma chiare e molto allettanti. La velocità di navigazione non è davvero niente male tenendo conto che si appoggia alla rete di WindTre che copre il 99% del territorio nazionale e che è definita la “Top Quality Network“.

Insomma Very Mobile è un operatore virtuale di tutto rispetto che si sta facendo strada nel mondo della telefonia mobile. Grande pregio è l’assenza di costi nascosti e vincoli, oltre al blocco automatico dei servizi VAS. Sicuramente un valido operatore per chi è poco esperto in questo settore e che potrebbe incappare in qualche truffa.