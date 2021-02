Esselunga sorprende tutti con il volantino che punta a proporre uno sconto veramente speciale agli utenti che decideranno di recarsi in negozio, non sul sito ufficiale, per completare la compravendita, i prezzi sono bassi ed alla portata di tutti, ma attenzione alle scorte.

Dal momento in cui parliamo di un’offerta tech, è bene comunque sapere che il numero di unità distribuite da Esselunga nei vari punti vendita è veramente ridotto, ciò sta a significare che le disponibilità potrebbero termina decisamente prima del previsto, o della scadenza della campagna promozionale stessa. Tutti i prodotti sono comunque in vendita con garanzia di 24 mesi, da esercitare nel punto in cui è stato completato l’acquisto, senza limitazioni di alcun tipo.

Esselunga: le offerte portano prezzi incredibili

L’intero volantino Esselunga si basa su un prodotto praticamente mai scontato da nessun’altra realtà sul territorio italiano, parliamo del Mediacom 14 Edge, un notebook che, leggendo le specifiche tecniche, sembra quasi un tablet. Il suo prezzo, pari a soli 279 euro, ne dimostra a tutti gli effetti l’appartenenza alla fascia bassa, ma per il resto potrebbe essere assolutamente interessante per la maggior parte di noi.

Il display è da 14 pollici, un classico IPS LCD, affiancato da un processore Intel Celeron N3350, con 64GB di memoria interna e 4GB di RAM a completare la configurazione di base, senza dimenticarsi della batteria da 5000mAh. Il dettaglio del prodotto è disponibile direttamente sul sito ufficiale.