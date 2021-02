Il volantino MediaWorld attivato proprio in questi giorni, con validità fissata fino al 3 marzo, assume connotazioni decisamente interessanti, è in grado di convincere gli utenti con prezzi molto inferiori al normale, e proponendo in cambio la possibilità di acquisto ovunque sul territorio nazionale.

Spendere poco è davvero possibile, coloro che vorranno effettivamente completare un acquisto potranno decidere di recarsi in negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, dove potranno trovare gli stessi identici prezzi di vendita, con possibilità di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio (a pagamento). Il Tasso Zero, come al solito, è possibile richiederlo solo nel momento in cui si superano i 199 euro di spesa effettiva, senza vincoli in relazione alle categorie merceologiche.

MediaWorld: quali sono le offerte da non perdere

Le offerte MediaWorld da non perdere di vista passano per tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, partendo dai top di gamma più richiesti del periodo, come iPhone 11 Pro a 899 euro o anche iPhone 12 a 859 euro, per scendere poi a cascata verso i più datati Samsung Galaxy S20 FE, in vendita a 599 euro, o ancora i prodotti economici con un prezzo inferiore ai 299 euro.

Tra questi spiccano sicuramente Oppo A53s, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P Smart Z o anche Xiaomi Redmi 9A. Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale di MediaWorld, dovete semplicemente aprire le pagine che abbiamo elencato nell’articolo, ed inserite come galleria fotografica.