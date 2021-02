Da Carrefour gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su prodotti davvero interessanti, a prezzi sempre più bassi e convenienti, solamente oggi, 25 febbraio 2021, sono disponibili tantissimi sconti attivati su smartphone e sulla tecnologia in generale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma purtroppo non online sul sito ufficiale. Ogni prodotto viene commercializzato con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in parallelo in versione completamente sbrandizzata. Coloro che vorranno avvicinarsi al Tasso Zero, potranno comunque richiederlo, solo quando spenderanno più di 199 euro.

Carrefour: le offerte con i migliori prezzi di oggi

Spendere poco è davvero possibile grazie a Carrefour, gli smartphone in promozione non superano i 299 euro di spesa, e puntano su uno dei modelli più richiesti ed in voga dell’ultimo periodo, quale è appunto lo xiaomi Mi 10 Lite. In vendita alla cifra indicata poco sopra, è caratterizzato da un ampio display da 6,67 pollici, un buonissimo processore ed un comparto fotografico guidato da un sensore principale da 64 megapixel.

Per risparmiare altri 100 euro, è possibile pensare di mettere le mani su un Motorola G9 Power, uno smartphone da 199 euro, i cui punti forti sono sempre un display molto ampio, da ben 6,7 pollici, ed una batteria da oltre 6000mAh.

Tutto questo viene riassunto nelle pagine del volantino Carrefour che abbiamo integrato nell’articolo.