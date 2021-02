Netflix e HBO hanno già annunciato le loro uscite di febbraio 2021 , ora è il turno di Amazon Prime Video ad annunciare tutte le notizie. Le anteprime che arriveranno sulla piattaforma a febbraio 2021, inclusi nuovi film, serie e documentari originali, sembrano migliori rispetto ad altre piattaforme, così come tutti i contenuti con licenza.

Serie in primo piano in arrivo su Prime Video a febbraio 2021

Senza dubbio e grazie al successo del suo passato, una delle serie più importanti di quest’anno e che debutta questo mese è The boarding school: the summit, un intero spin-off della già storica e popolare serie spagnola che ora torna a Prime Video e che avrà otto episodi.

Racconta la storia di un centro isolato dal mondo e circondato dalla campagna dove i giovani problematici sono tenuti sotto severa disciplina. Le foreste che circondano il collegio ospitano leggende e minacce ancora valide e che li porteranno a vivere avventure interessanti.

Nel caso dei film, sono in arrivo diverse anteprime originali, tra cui “Bliss”, un film di fantascienza con Salma Hayek e Owen Wilson in cui Greg, dopo il divorzio, incontra Isabel, una donna che vive per strada e che cerca di convincere lui che il mondo in cui vivono è una simulazione al computer.

Tutti i film, le serie e i documentari in arrivo su Prime Video a febbraio 2021

1 febbraio

Il principe di Zamunda

Attack on Titan (stagioni 1 e 2)

5 ragazzi e questo

Viaggio al centro della terra

Autunno a New York

Ritratto di un’ossessione

Vergogna

File Anwar (Rendition)

Limite: 48 ore e altre 48 ore

Super detective a Hollywood I, II e III

Assassination classroom (stagione 1)

Death note (stagione 1)

17 altro

Ragazze da sogno.

Frattura.

Criminal Minds (stagione 15).

Bocca a bocca

5 febbraio:

Beatitudine

Piccole coincidenze (stagione 3).

7 febbraio:

Mondo futuro (alba oscura)

8 febbraio:

Groenlandia

10 febbraio:

Dove sei, Bernadette.

11 febbraio:

L’uomo di famiglia (stagione 2).

12 febbraio:

La mappa di piccole cose perfette.

15 febbraio:

Sua

Amy: La ragazza dietro il nome

19 febbraio:

Il collegio: i vertici.

Souvenir.

22 febbraio:

Fast & Furious

25 febbraio:

Richard dice addio.

27 febbraio:

Udham Singh

28 febbraio: