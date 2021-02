SMS 2.0: arriva in Italia la svolta che batte persino WhatsApp e Telegram

Il tempo ha dato vita ad applicazioni di messaggistica potenti come WhatsApp e Telegram, mettendo però in ombra i veterani ed indimenticabili SMS. E se la soluzione si ribaltasse nuovamente? Se nel 2021 tornassero di moda i messaggi? È proprio così, Google ha deciso di rivendicarli introducendo gli SMS 2.0. Trattasi di un semplice salto nel futuro dal passato in cui si era rimasti, ottenibile tramite il Play Store.

SMS 2.0: i nuovi messaggi sono pronti a vendicarsi grazie al nuovo aggiornamento

L’app di messaggistica rilasciata da Google è costituita da svariate funzionalità che le permettono di competere con i big della messaggistica come Whatsapp e Telegram. Ecco quindi tutte le caratteristiche degli SMS 2.0:

Possibilità di inviare contenuti multimediali come: foto, video, emoji, adesivi e note vocali

come: foto, video, emoji, adesivi e note vocali Si potranno creare anche chat di gruppo

È possibile condividere posizioni geografiche anche in tempo reale

anche in Potrete cercare ogni contenuto inviato all’interno della chat

inviato all’interno della chat Quando un utente leggerà un vostro messaggio riceverete una notifica di conferma lettura

Ma come funziona l’aggiornamento degli SMS 2.0? Basta scaricare l’app dal Play Store, aprirla e cliccare in alto a destra sui tre puntini bianchi. Dopodiché si aprirà un menù a tendina, qui bisognerà andare su Impostazioni e più in particolare nella sezione “Funzionalità chat”.

A questo punto dovrete fare molta attenzione. Qualora vi dovesse uscire la scritta “Funzionalità di chat non disponibili per questo dispositivo”, saprete che il vostro provider non è dotato di tale funzionalità. Dunque, dovrete attendere ancora un po’. Nel caso contrario invece non vi sono problemi: via libera agli SMS 2.0 di Google!