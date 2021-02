Con un nuovo anno appena iniziato, inauguriamo un nuovo speciale che vi guiderà, mese dopo mese, tra le Serie TV più interessanti disponibili in streaming su Netflix, Sky, Infinity e Amazon Prime. Quanto tempo trascorrete navigando nel fitto catalogo del servizio di video in streaming indecisi su cosa guardare? Quanti consigli avete chiesto agli amici chiedendovi quali siano le nuove Serie TV da non perdere e di cui tutti parlano? Sappiamo che ogni mese escono in streaming decine di nuovi titoli interessanti che possono facilmente passare inosservati.

Grazie al nostro speciale, però, potrete rimanere sempre aggiornati sulle Serie TV più belle da vedere e sulle novità più attese nel 2021: dalle nuove stagioni dei grandi successi della piattaforma ai debutti più sorprendenti. Seguiteci perché vi segnaleremo sempre le ultime uscite con dettagliate informazioni sulla trama, sul cast e le curiosità sui titoli più meritevoli.

Le migliori Serie TV da vedere a febbraio 2021

Netflix:

L’estate in cui imparammo a volare – stagione 1

Dietro i suoi occhi – Miniserie

Tribes of Europa – stagione 1

Ginny & Georgia – stagione 1

Amazon Prime:

Xena: Principessa guerriera (stagioni 1 – 6) – 4 febbraio .

. Soulmates (stagione 1) – 8 febbraio .

. The A-Team (stagioni 1 – 5) – 8 febbraio .

. The Family Man (stagione 2) – 12 febbraio .

. El Internado: Las Cumbres (stagione 1) – 19 febbraio .

. Tutta colpa di Freud – La serie (stagione 1) – 26 febbraio

SKY:

1/11. Raised by Wolves – Una nuova umanità: da lunedì 8 febbraio .

. 2/11. Hausen: da sabato 20 febbraio

3/11. Your Honor: da mercoledì 24 febbraio

Infinity:

Riverdale – stagione 4

Batwoman – stagione 1

Young Sheldon – stagione 3

Supergirl – stagione 5

Chicago Med – stagione 6

Chicago P.D. – stagione 8

Chicago Fire – stagione 9

Continuate a leggere e seguire Tecnoandroid per restare aggiornati su tutte le novità.