Comet sconvolge tutti con il lancio del volantino più inaspettato e ricco di occasioni, nelle pagine è infatti possibile pensare di approfittare di tantissimi sconti e prezzi bassi, anche applicati su prodotti dalla fascia particolarmente elevate, senza dover sottostare ad alcun tipo di limitazioni.

Gli acquisti potranno essere completati fino al 3 marzo, sia nei punti vendita che online sul sito, coloro che si affideranno all’e-commerce avranno la possibilità di ricevere la merce al proprio domicilio in via completamente gratuita, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro, per l’ordine totale (quindi anche come somma di più prodotti). In aggiunta, come se non bastasse, è previsto anche un extra sconto del 5%, applicato direttamente nel carrello.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali.

Comet: questi prezzi del volantino sono assolutamente invidiabili

I prezzi del volantino Comet sono invidiabili e possono far gola a tantissimi consumatori, uno dei prodotti più avvincenti è sicuramente l’Apple iPhone 12, disponibile nella versione con 64GB di memoria interna, in vendita a circa 849 euro (no brand).

Volendo restare sempre entro la fascia alta del mercato della telefonia mobile, ma puntando al sistema operativo Android, potrete acquistare Xiaomi Mi 10T Pro, proposto a 549 euro, passando anche per un Vivo X51 5G da soli 699 euro.

Tutti gli altri sconti della campagna promozionale di Comet sono raccolti direttamente nelle pagine del volantino che potete trovare elencato sul sito ufficiale dell’azienda, con validità, come anticipato, fino al 3 marzo anche in negozio.