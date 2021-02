Il volantino Unieuro arriva addirittura a regalare buoni sconto a tutti gli utenti, con una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, oltre che essere effettivamente attiva fino al 28 febbraio 2021 in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio italiano.

Gli utenti interessati all’acquisto, potranno comunque decidere di recarsi anche sul sito ufficiale senza muoversi minimamente da casa, in questo modo avranno l’opportunità di godere degli stessi identici sconti, ottenendo anche la spedizione a domicilio gratuita, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: quali sono i prezzi migliori

Alla base della campagna promozionale troviamo la possibilità di ricevere buoni sconto gratis per ogni singolo acquisto effettuato, per ottenerli dovrete semplicemente acquistare tutto ciò che vorrete; una volta arrivati in cassa, per ogni 100 euro di spesa effettuata, riceverete 20 euro di coupon.

Il buono è cumulabile, in altre parole se verranno spesi 500 euro, avrete diritto a ricevere 100 euro di coupon, e così via. Quest’ultimi, tuttavia, non potranno essere utilizzati nello stesso istante di emissione, ma dovranno essere sfruttati dal 1 marzo al 18 aprile, per un acquisto secondario, sempre da Unieuro.

Il prezzo più interessante del volantino è rappresentato dall’Oppo Find X2 Neo, uno smartphone estremamente allettante, condito con buonissime prestazioni generali, ed un’estetica unica nel proprio genere, in vendita a 419 euro in versione no brand.

Se volete scoprire tutte le altre offerte racchiuse nella campagna promozionale di Unieuro, dovete comunque aprire le pagine sottostati.