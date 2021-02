Auto elettriche: Duessmann esprime la sua sull’infrastruttura di ricarica

Duesmann non è il solo a pensarla in tal maniera: i possessori di auto elettriche sono al momento perseguitati dall’ansia da ricarica ma tutto questo finirà. Come scrive Paolo Mariano su Vaielettrico.it: “Non sogno auto con pacco batteria da 200 kWh, ma piuttosto con batterie da 50 kWh che pesino la metà e occupino un terzo dello spazio. Non immagino un futuro in cui sarà possibile ricaricare l’auto in pochi minuti. Ma piuttosto uno in cui non dovrò occuparmi di farlo, perché un software intelligente e un’opportuna infrastruttura, in qualsiasi parcheggio, lo faranno per me”.